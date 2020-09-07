МИД Польши опроверг сообщения о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польский МИД опроверг сообщения о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином об Алексее Навальном.

На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перехвате беседы представителей Польши и ФРГ о том, что данные по отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией были сфальсифицированы, потому что «на войне всякие методы хороши». Позже аудиозапись обнародовал белорусский гостелеканал ОНТ.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава-Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло», — прокомментировалив пресс-службе польского министерства.