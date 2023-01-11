МИД Казахстана ответил на официальное заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой относительно акции в Киевской области.

Как передает #, в МИД Казахстана заявили, что не имеют отношения к акции с установкой «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, это частная инициатива.

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать это мы не можем. Посольство в этом процессе не участвовало», — заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он добавил, что Астана не видит никаких проблем в установке юрты.