МИД Ирана считает, что США скоро «встанут на колени» перед Тегераном

Политика Вашингтона в скором времени приведет к том, что США встанут на колени перед Ираном. Такое заявление сделал в пятницу в Twitter официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Вы (США) скоро встанете на колени перед иранской нацией», — написал он. По мнению Мусави, «правительство [США] придерживается подхода «коленом на шею» как к своему народу, так и в отношении людей во всем мире».

Он считает, что в результате «сломлена не иранская шея, а американское колено».

При задержании в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда полицейский использовал жесткий удушающий прием: прижал его шею коленом к асфальту. После Флойд умер в больнице. Это событие привело к вспышке массовых протестов и беспорядков во многих штатах США.