МИД Ирана опроверг разговоры о передаче письма представителю Байдена

Тегеран опровергает слухи о якобы имевшей место передаче письма иранской стороны представителю победившего на выборах в США кандидата Джозефа Байдена в столице Омана Маскате. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Это совершенно не соответствует действительности. Фактически новое правительство [в США] еще не вступило в свои полномочия, чтобы мы хотели кому-то передавать послания или получать их», — сказал он журналисту газеты Hamshahri, отвечая на вопрос о письме. По словам Хатибзаде, «в отношении ядерной сделки существует совместная комиссия, где иранская сторона высказывает свое мнение».

14 декабря заместитель иранского министра иностранных дел Аббас Арагчи совершил визит в Оман для консультаций с представителями МИД этой страны по двустороннему сотрудничеству. После этого некоторые журналисты и эксперты в Twitter высказали предположение, что в ходе поездки иранский дипломат мог передать представителю Байдена письмо, связанное с возможным возвращением США к ядерной сделке. Кроме того, в ноябре газета The New York Times писала, что Арагчи через посредников пытался передать Байдену послание с предложением вернуться к атомному соглашению до возобновления ирано-американских переговоров. (ТАСС)