МИД Германии прокомментировал слова Блинкена о «Северном потоке — 2»

В МИД ФРГ приняли к сведению последнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по газопроводу «Северный поток — 2», позиция правительства по проекту неизменна, заявила на брифинге представитель ведомства Андреа Зассе.

«Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то… наша позиция остается неизменной», — сказала Зассе.

Блинкен заявил ранее в интервью CNN, что Вашингтон считает «Северный поток — 2» «плохой идеей» и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, «Северный поток — 2» якобы даст России возможность «использовать энергетику как инструмент принуждения». По убеждению властей США, газопровод якобы «подрывает европейскую энергетическую безопасность».(РИА Новости)