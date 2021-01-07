МИД Азербайджана ответило МИД Армении

«Попытка представителя МИД Армении оправдать незаконные визиты официальных лиц Армении в Карабахский регион Азербайджана и утверждение о том, что это не противоречит обязательствам трехсторонней декларации от 10 ноября, говорит о том, что официальные лица Армении, к сожалению, как и 30 лет назад, живут в иллюзиях и не делают выводов из новой реальности в регионе».

Как сообщает АПА, об этом заявила руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, выражая отношение к комментарию представителя МИД Армении.

«Это означает, что армянское руководство волнует не проживание людей, живущих в Карабахе, в условиях мира и безопасности, не и будущее сосуществование в условиях благополучия, а возвращение к прошлому, узкие политические интересы. Последствия этой политики Армении очевидны», — отметила она.