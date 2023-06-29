Антиазербайджанские мнения президента Франции Эмманюэля Макрона, в очередной раз озвученные им на встрече с армянской общиной в Марселе, и которые в одностороннем порядке защищают Армению и не отражают правду, недопустимы.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел.

Отмечено, что Макрон, который запомнился неоднократными антиазербайджанскими заявлениями во время 44-дневной Отечественной войны и в постконфликтный период, не добился своих целей в военное и послевоенное время.

Утверждения о том, что на Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева оказывалось давление, являются плодом воображения президента Франции. Попытки оказать давление на Президента Азербайджанской Республики никогда не увенчались успехом. В своей деятельности Президент Ильхам Алиев всегда успешно защищал национальные интересы Азербайджана, основанные на нормах и принципах международного права.

Заявление президента Макрона еще раз показывает, что он является инструментом в руках французско-армянского лобби.

Отметим, что представитель армянской общины, которому он пытался дать объяснение, является одним из тех радикальных лиц, против которых Армения ввела запрет на въезд.

На фоне поддержки Арменией территориальной целостности Азербайджана и признания Карабахского региона неотъемлемой частью Азербайджана подобные предвзятые заявления президента Макрона препятствуют установлению мира и спокойствия в регионе, поощряют расширение деструктивной деятельности тех, кто пропагандирует и поддерживает сепаратизм и терроризм.