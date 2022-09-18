Заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время визита в Армению 18 сентября 2022 года, искажающее ситуацию в регионе, вызывает глубокое сожаление, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Безосновательные и несправедливые обвинения Пелоси в адрес Азербайджана неприемлемы.

Инцидент, произошедший на условной, неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября текущего года, является широкомасштабной военной провокацией Армении против Азербайджана. Вооруженные Силы Азербайджана предотвратили провокацию и обеспечили защиту суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и предотвращена эскалация ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и масштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В целом Пелоси известна как проармянски настроенный политик, и присутствие в составе ее делегации проармянских членов Конгресса является тому свидетельством. Учитывая, что приближается период промежуточных выборов в Конгресс, Пелоси использует этот визит для своей внутриполитической повестки и для того, чтобы заручиться поддержкой армянских лоббистских кругов в США. Недопустимо через Армению переносить политические интриги и лоббирование интересов с внутриполитической повестки США в регион Южного Кавказа.

С сожалением подчеркиваем, что Пелоси, которая говорит о справедливости, до сегодняшнего дня целенаправленно не продемонстрировала никакой позиции в отношении политики агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, этнических чисток сотен тысяч азербайджанцев и других подобных тяжких преступлений, за которые несет ответственность Армения.

То, что Пелоси сказала в Армении, следует расценивать как заявление, сделанное на основе армянской пропаганды. Это серьезный удар по усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подобные односторонние шаги и безосновательные заявления служат не укреплению хрупкого мира в регионе, а, наоборот, нагнетанию напряженности»,- говорится в заявлении МИД Азербайджана.