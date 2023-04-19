Американская корпорация Microsoft с 2019 года ведет разработку специальных процессоров для искусственного интеллекта в связи с финансированием стартапа OpenAI, создавшего популярного чат-бота ChatGPT. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники.

«Microsoft имеет в своем арсенале еще одно секретное оружие: собственный чип искусственного интеллекта для поддержки моделей большого языка, отвечающих за понимание и создание человекоподобного языка», — говорится в статье.

По словам двух источников, непосредственно знакомых с проектом, компания из Редмонда разрабатывает чип под внутренним кодовым названием Athena еще с 2019 года.

Один из анонимных спикеров издания рассказал, что новейшие чипы уже доступны для небольшой группы сотрудников Microsoft и OpenAI, которые тестируют технологию.

«Microsoft надеется, что этот чип будет работать лучше, чем чипы, закупаемые в настоящее время у других поставщиков. Это сэкономит время и деньги на дорогостоящих усилиях по развитию ИИ», — добавил источник.

Отмечается, что другие известные технологические компании, в том числе Amazon, Google и Facebook, также производят собственные чипы для ИИ.

По данным журналистов, над чипом в настоящее время работает около 300 специалистов. Ожидается, что корпорация представит первую версию процессоров для работы с ИИ в 2024 году.