Компания Microsoft объявила о скором окончании поддержки Windows 10 21H2, которая была выпущена в октябре 2021 года, и принудительном обновлении пользователей до версии 22H2.

Срок обслуживания Windows 10 21H2 истекает 13 июня 2023 года, после чего эта система не будет получать обновления безопасности и новые функции. Для обеспечения защиты и стабильности устройств Microsoft запустит автоматическое обновление до версии 22H2 для всех потребительских изданий операционной системы. Это обновление будет доступно через «Центр обновления Windows» в ближайшее время.

Microsoft рекомендует пользователям воспользоваться функцией «Период активности», которая позволяет выбрать удобное время для установки обновлений. Компания также напоминает, что Windows 10 22H2 станет последним крупным обновлением для этой десятой системы, после чего она будет получать только патчи безопасности до окончания срока поддержки в октябре 2025 года. (gazeta.ru)