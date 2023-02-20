Вице-президент подразделения Windows Кевин Галло объявил об уходе из Microsoft после 30 лет работы в корпорации. Об этом сообщает издание SoftPedia, ссылаясь на профиль Галло в LinkedIn.

Топ-менеджер не раскрыл причину своего ухода из одной из крупнейших IT-корпораций мира, но намекнул, что может заняться преподаванием.

«Моя волонтерская работа с молодыми людьми и подростками всегда была для меня важна, поэтому я планирую заняться этой деятельностью вплотную. Я не исключаю даже того, что уйду в образование и займусь преподаванием», – написал Галло.

Галло также возглавлял отделы разработки в подразделении Windows. В своем посте на LinkedIn он подчеркнул, что не собирается завязывать с программированием.

«И, конечно, я не планирую переходить на Mac – это было бы слишком», – написал в завершение Галло.

В SoftPedia отметили, что публичный отказ от перехода на Mac является шуточной традицией, которую поддерживают многие сотрудники Microsoft в своих прощальных письмах при увольнении.