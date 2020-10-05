Международный банк Азербайджана откроет филиал в освобожденном от армянской оккупации Джебраиле

Правление Международного банка Азербайджана (МБА), крупнейшего в стране, приняло решение открыть филиал в Джебраильском районе, освобожденном от армянской оккупации, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МБА.

«Банк сформирует новый филиал параллельно с продолжающимися операциями нашей армии по очистке района от противника. Жители Джебраила, возвратившись на родные земли после стабилизации и налаживания жизни в регионе, с первых дней получат возможность пользоваться продуктами и услугами местного филиала МБА. Так как Нагорный Карабах и другие прилегающие районы находятся в процессе освобождения от вооруженных сил Армении, банк полон решимости открыть новые филиалы и в этих районах», — говорится в информации.

Как отметил председатель правления МБА Аббас Ибрагимов, «до сих пор было 37 филиалов и 39 отделений, и открытие 38-го филиала в Джебраиле — большое событие в истории банка».

«Новый филиал сыграет очень важную роль в реализации программы возврата, выполнении строительных работ, мероприятиях социально-экономического развития, а также в создании малых и средних предприятий», — считают в МБА.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября заявил об освобождении города Джебраила от армянской оккупации.