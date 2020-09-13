Между Израилем и Бахрейном будет установлено прямое авиасообщение

Прямое воздушное авиасообщение будет установлено между Израилем и Бахрейном в результате договоренностей о нормализации отношений. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании израильского кабмина премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«В пятницу мы договорились об установлении мирных отношений между Бахрейном и Израилем, об установлении официального мира с полными дипломатическими отношениями и всем, что из этого вытекает. Это будет теплый мир, мир экономический в дополнение к политическому, мир между народами. Будет оживленное прямое воздушное сообщение между странами», — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила его канцелярия.(ТАСС)

| 2020-09-13T19:11:15+04:00 13 сентября 2020, 20:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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