Делегация во главе с заместителем главы азербайджанского МИД Халафом Халафовым побывала с рабочим визитом в Австрийской Республике с целью проведения очередного раунда политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Федеральным министерством европейских и международных дел Австрийской Республики.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, австрийскую делегацию на политических консультациях возглавлял генеральный директор по двусторонним делам и общей внешней политике Европейского Союза Федерального министерства европейских и международных дел – политический директор Грегор Кёсслер.

В ходе консультаций было проанализировано нынешнее состояние азербайджано-австрийских отношений, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. Подчеркнув широкий потенциал торгово-экономических отношений между двумя странами, стороны обсудили вопросы организации взаимных визитов высокого уровня и развития сотрудничества в сферах энергетики и инвестиций.

Также обсуждались связи в сферах культуры, науки и образования, были затронуты возможности расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

До внимания противоположной стороны были доведены усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе, неконструктивная позиция Армении и непрекращающиеся провокации, строительно-восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, шаги, предпринимаемые в направлении реализации проектов по возвращению граждан в родные края, реинтеграции армянских жителей Карабаха в правовую, экономическую и социальную среду Азербайджана.

В рамках визита состоялись также встречи с третьим председателем Национального совета австрийского парламента Норбертом Хоффером, членами группы дружбы со странами Южного Кавказа австрийского парламента, генеральным директором по экономическим вопросам, инновациям и международной политике Федерального министерства труда и экономики Австрийской Республики и сопредседателем Совместной комиссии по сотрудничеству в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой Флорианом Фраушером.

На встрече с третьим председателем Национального совета австрийского парламента Норбертом Хоффером были обсуждены межпарламентские отношения двух стран, подчеркнуто значение парламентской дипломатии. В ходе встречи противоположной стороне была представлена подробная информация об усилиях и шагах по реализации мирной повестки в регионе Южного Кавказа.

Важность деятельности соответствующих групп дружбы для развития межпарламентского сотрудничества была подчеркнута на встрече с членами группы дружбы со странами Южного Кавказа австрийского парламента. Состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе, в ходе которого азербайджанская делегация представила информацию о процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Во время встречи заместителя министра Х.Халафова с генеральным директором по экономическим вопросам, инновациям и международной политике Федерального министерства труда и экономики Австрийской Республики, сопредседателем Совместной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Австрийской Республикой в сферах экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий Флорианом Фраушером были рассмотрены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в экономической сфере, отмечена важность деятельности Совместной комиссии по развитию сотрудничества.