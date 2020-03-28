Метро в Ухане возобновило работу после двухмесячного карантина

Метрополитен в китайском городе Ухане, ставшем очагом эпидемии нового коронавируса, возобновил работу после двух месяцев карантинного режима, пишет Жэньминь Жибао.

Согласно имеющейся информации, к данному моменту восстановлена работа 184 станций, на которых установлено около 200 тепловизоров. На сиденьях в вагонах размещены желтые наклейки с надписью «сидеть через одного».

Кроме того, в каждом поезде будет находиться контроллер, который будет следить за выполнением правил, а также за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса – COVID-2019. Число заболевших превысило 81 тысячу, свыше трех тысяч человек скончались. Сейчас более 90% заразившихся уже выздоровели.Ранее китайские СМИ рассказали, что первым человеком в Ухане, у которого был подтвержден новый коронавирус, стала продавец креветок (aif.ru)