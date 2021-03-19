Метеорологический спутник США взорвался в космосе

Недействующий метеорологический спутник NOAA 17, принадлежащий США, взорвался в космосе с образованием 16 обломков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Отмечается, что инцидент произошел в 10.11 мск 10 марта. В настоящее время отслеживается 16 связанных со взрывом обломков. В эскадрилье сообщили, что пока нет признака, что произошедшее было вызвано столкновением с другим объектом.

По данным военно-воздушных сил США, до взрыва NOAA 17 находился на орбите с минимальной высотой 800 км и максимальной 817 км.

Спутник NOAA 17 был запущен в космос в июне 2002 года и выведен из эксплуатации в 2013 году. Спутники этой серии ранее уже разрушались в космосе из-за взрыва бортовых батарей.