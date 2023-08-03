Нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал первым футболистом в истории клуба, которому удалось забить больше гола в двух матчах подряд.

В матче Кубка лиг аргентинец отличился дублем в игре против «Орландо».

Месси смог установить подобное достижение, выйдя во второй раз в стартовом составе. В предыдущем матче он дважды поразил ворота «Атланты Юнайтед» (4:0).

Благодаря этой победе «Интер» вышел в 1/8 турнира, где сыграет с «Далласом».

Месси в ночь на 22 июля дебютировал за «Интер Майами» и забил первый мяч за американскую команду. Форвард отличился на 94-й минуте матча с «Крус Асуль» в первом туре Кубка лиг, забив со штрафного. Гол Месси принес «Интер Майами» победу со счетом 2:1.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле на правах свободного агента.

Последние два года он играл за французский «Пари Сен-Жермен».