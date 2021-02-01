Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с клубом, сообщает El Mundo.

В своих сообщениях в Instagram аргентинец критиковал бывшего спортивного директора Эрика Абидаля, а также выражал недовольство переговорами руководства о снижении зарплаты сотрудникам и уходом из каталонского клуба нападающего Луиса Суареса.

«Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов», — говорится в контракте, условия которого опубликовала испанская газета.

31 января El Mundo обнародовало детали контракта аргентинца с каталонским клубом, согласно которы

| 2021-02-01T18:02:15+04:00 1 февраля 2021, 18:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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