Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о том, как проходит его день. Слова футболиста передает Infobae.

«Я возвращаюсь домой в 13 часов. Мы обедаем вместе с Антонеллой, затем идем вздремнуть, что-то можем посмотреть по телевизору. Мы смотрим сериалы, фильмы, что угодно. А в три часа дня мы идем забирать детей из школы, везем их на тренировку. Удобно, что они тренируются в «Интер Майами», потому что они находятся там же, где и я», – сказал Лионель Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9). (gazeta.ru)