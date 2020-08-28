Месси рассказал Гвардиоле о том, что он хочет играть в «Манчестер Сити»

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси рассказал Хосепу Гвардиоле о том, что он хочет играть в английском «Манчестер Сити», передает журналист Вероника Брунати в Twitter.

Напомним, Гвардиола является наставником «горожан».

«Деньги — не проблема, я хочу стать игроком «Сити», — сказал Месси.

Аргентинец выступает за сине-гранатовых с 2003 года. Сообщалось, что форвард решил воспользоваться опцией соглашения, которая позволяет ему расторгнуть контракт в одностороннем порядке в конце каждого сезона.(Газета.Ru)