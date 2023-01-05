Аргентинский нападающий Лионель Месси высказался о возвращение в расположение «Пари Сен-Жермен». Его слова передает пресс-служба парижского клуба в социальных сетях.

«Я хочу поблагодарить за этот теплый прием всех сотрудников клуба, моих товарищей по команде и персонал «ПСЖ». Я счастлив. Сейчас я собираюсь подготовиться к предстоящим испытаниям. Мне нужно подготовиться физически, хорошо потренироваться, вернуться в процесс. Я должен быть готов к моменту, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», — сказал Месси.

Первый выход на поле новоиспеченного чемпиона мира ожидается 11 января в матче чемпионата Франции против «Анжера».

18 декабря в финале чемпионата мира сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Для 35-летнего Месси это первый титул ЧМ в карьере.

У Месси семь голов в семи играх (четыре с пенальти) и три результативные передачи. Он стал лучшим игроком турнира.