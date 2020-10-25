Месси повторил худшую серию в матчах с «Реалом»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил свою худшую серию в матчах с мадридским «Реалом».

Об этом в своем Twitter информирует специалист по футбольной статистике Педро Мартин.

Форвард не смог отличиться в шестом «Эль Класико» подряд, тем самым повторив свой антирекорд. В последний раз аргентинец поражал ворота мадридского клуба 6 мая 2018 года. Примечательно, что в матчах против «Реала» Месси не забивает с тех пор, как стан противника покинул Криштиану Роналду, перешедший в туринский «Ювентус».

Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоялся 24 октября на «Камп Ноу» и завершился победой мадридской команды со счетом 3:1.