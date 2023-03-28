Лионель Месси через своего отца пытается договориться о переходе в «Барселону».

По сведениям каталонской телерадиовещательной компании CCMA, Хорхе Месси по просьбе сына может снова побеседовать с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Сам игрок тем временем общается с главным тренером каталонцев Хави и обсуждает возможный трансфер. Утверждается, что и футболисты, и сотрудники каталонской команды поддерживают возможный переход аргентинца.

В текущем сезоне Месси провел 23 матча в Лиге 1 за «ПСЖ» и забил 13 голов. (sports.ru)