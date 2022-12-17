Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, посвященный предстоящему финалу чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

«Я готов. Вперед, Аргентина», — написал форвард аргентинской национальной команды, передает газета.ру.

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре 18 декабря. Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул.