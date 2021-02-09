Месси не нравится шум вокруг его возможного трансфера в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен шумом, который возник вокруг его возможного перехода в «ПСЖ», сообщает ESPN.

Французский клуб ведет политику гласности: несколько футболистов, главный тренер команды Маурисио Почеттино и спортивный директор Леонардо несколько раз выступали с заявлениями о вероятном трансфере аргентинца.

При этом источник в испанской команде, знакомый с ситуацией, отметил, что такой подход стал ошибочным.

«Они делают ошибку, используя эту стратегию. Лео не любит весь этот шум в медиа, еще меньше ему нравятся все эти комментарии», — отметил он.(Газета.Ru)