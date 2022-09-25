Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси может вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство каталонского клуба прорабатывает вопрос восстановления отношений с Месси. Отмечается, что аргентинец может вернуться в родной клуб как в качестве игрока, так и в роли посла.

Месси является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с каталонским клубом он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Футболист перебрался в «ПСЖ» в августе прошлого года. В текущем сезоне Месси принял участие во всех восьми матчах команды в чемпионате Франции, забил четыре мяча и отдал семь голевых передач.