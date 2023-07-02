В «Интер Майами» рассказали, что Лионеля Месси будет зарабатывать 50-60 млн долларов в год.

Президент и совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас также рассказал, что долго пытался подписать аргентинца.

«По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 млн долларов в год. Я потратил три года [на приглашение Месси]. Полтора года прошли очень плотно. Много разговоров с [отцом футболиста] Хорхе.

Бекхэм общался с Лео только о футбольных вопросах, потому что сам играл. Я не хотел, чтобы Месси чувствовал давление. Мы общались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе…

Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для заключения сделки», – сказал Мас в интервью El País. (sports.ru)