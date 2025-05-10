Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер утром в субботу, 10 мая, прибыли на главный железнодорожный вокзал в Киев. Там их встретили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Ожидаем важные решения и дальнейшее «цементирование» европейской солидарности и поддержки Украины», — прокомментировал визит Мерца, Макрона и Стармера глава украинского МИДа. Ермак в свою очередь заявил: «Много работы, немало тем для обсуждения. Необходимо заканчивать эту войну справедливым миром. Необходимо заставить Москву пойти на прекращение огня».

Поездку в Киев европейские политики анонсировали в своих аккаунтах в соцсети Х вечером в пятницу, 9 мая. «На пути в Киев. Украина может на нас положиться», — написал Мерц.

Это его первый визит в Украину в качестве канцлера. В украинской столице к Мерцу, Макрону и Стармеру присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск, после чего все четверо встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. (DW)