Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что в ходе прошедшего у нее в среду телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила российского лидера повлиять на белорусского коллегу Александра Лукашенко в ситуации, связанной с наплывом в Евросоюз нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

Она отметила, что попросила главу РФ повлиять на президента Беларуси, так как «в данном случае людей используют».

Немецкий политик также выразила благодарность Латвии, Литве и Польше, «которые заботятся о защите внешних границ».

Ранее в Кремле заявили, что телефонные переговоры между Путиным и Меркель состоялись по инициативе немецкой стороны. Во время разговора была подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Беларуси со странами ЕС. Стороны выразили озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Как сообщалось, Меркель назвала бесчеловечной и неприемлемой «инструментализацию» мигрантов белорусскими властями и попросила Путина повлиять на это, сообщает немецкое правительство. Между тем Владимир Путин предложил наладить обсуждение проблем миграционного кризиса в прямых контактах представителей стран ЕС с Минском.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси в ночь на среду, 10 ноября. В обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного ограждения, проинформировали в Погранслужбе страны. Беженцев задержали и выдворили обратно на территорию Белоруссии.