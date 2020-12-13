Меркель назвала сроки начала вакцинации от COVID-19 в ЕС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сроки начала вакцинации от коронавируса в Германии и Евросоюзе, передает РИА «Новости».

Меркель напомнила, что оценкой безопасности вакцины занимается Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

«EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря… После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию», — сказала канцлер Германии.

По ее словам, через несколько дней после допуска препарата начнется вакцинация.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».