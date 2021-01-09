Меркель назвала предстоящие недели самыми тяжелыми для Германии

Следующие недели зимы станут самыми тяжёлыми с точки зрения развития пандемии COVID-19 в ФРГ. Как передает РИА «Новости, Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», — сказала канцлер.

По словам Меркель, «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников «мы пока не можем подсчитать», сказала канцлер.

«Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заболевания, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения», — сказала Меркель.