Меркель назвала пандемию коронавируса вызовом для демократии

Пандемия нового коронавируса является вызовом для демократии и вынуждает принимает важные решения, которые подчас ведут к ограничению основных свобод граждан. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном в понедельник интервью журналу DB Mobil.

«Эта пандемия является вызовом для демократии», — сказала она. «Ограничение правительством и землями охраняемых правом свобод было одним из самых трудных решений в течение моего срока пребывания в должности [канцлера]», — призналась Меркель.

По ее словам, в конце 2019 года она и представить себе не могла, что пандемия станет столь серьезным вызовом для государств, их обществ и экономик.

| 2020-12-28T19:28:13+04:00 28 декабря 2020, 19:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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