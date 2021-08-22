Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, 22 августа, прибыла с краткосрочным официальным визитом в Украину. Сразу из аэропорта «Борисполь» кортеж главы германского правительства направился в Печерский район Киева, где Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата у мемориала Вечной Славы. Затем, согласно программе, канцлер почтит память погибших на Майдане Незалежности в ходе Революции достоинства 2014 года.

Переговоры Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, как ожидается, продлятся около трех часов. На них будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, экономические темы, процесс реформ в Украине и реализация минских соглашений. Зеленский вручит Меркель высшую награду Украины — орден Свободы.

После совместной пресс конференции запланирована встреча главы германского правительства с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Вечером этого же дня канцлер вернется в Берлин. (DW)