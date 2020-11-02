Мэрия городка во Франции нашла клад в случайно купленном доме

Мэрия городка на востоке Франции приобрела дом, в котором хранился золотой клад на сумму более 500 тысяч евро, сообщает телеканал France 3.
Двухэтажный дом в центре коммуны Море (департамент Юра) более века принадлежал семье коммерсантов по фамилии Жобе. Около месяца назад его владелец скончался, оставив единственного непрямого наследника, который не захотел обременять себя недвижимостью и предложил муниципальным властям выкупить объект.
Сумма сделки по выкупу дома составила 130 тысяч евро. Во время осмотра здания сотрудники мэрии обнаружили в шкафу на втором этаже пять слитков золота и более 1,1 тысячи золотых монет номиналом по 20 франков. Общая стоимость клада превышает 500 тысяч евро. Кроме того, в доме обнаружены оптические приборы конца XIX века, фотографии времен Второй мировой войны и другие предметы, представляющие исторический интерес.