Мэр Флориды объявила 28 мая Днем Азербайджана

Мэр города Авентура штата Флорида Энид Вейсман подписала декларацию об объявлении 28 мая 2020 года Днем Республики Азербайджана.

Как сообщили спецкору Report из Посольства Азербайджана в США, мэр Вейсман, подчеркнув активное участие азербайджанцев, живущих в Америке, в общественной жизни Флориды, отметила их вклад в разнообразие, межкультурное взаимопонимание, обеспечение мира и благополучия.

В декларации речь идет о создании Азербайджанской Демократической Республики, а также отношениях между США и Азербайджанской Республикой.

Э.Вейсман, объявляя 28 мая Днем Республики Азербайджана, призвала жителей города Авентура присоединиться к этому празднику и вместе отпраздновать достижения азербайджанского народа.