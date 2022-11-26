Мексика согласилась стать государством-гарантом переговорного процесса между руководством Колумбии и представителями леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО), передает ТАСС.

Колумбийское правительство и АНО ранее договорились предложить Бразилии, Мексике и Чили выступить гарантами на мирных переговорах между ними.

На сегодняшний день к странам-гарантам относятся Венесуэла, Куба и Норвегия. Кроме того, переговорщики пригласили принять участие в мирном процессе в качестве «стран, сопровождающих диалог», Германию, Испанию, Швейцарию и Швецию.

Власти Колумбии также обсудят по дипломатическим каналам возможность отправки на переговоры спецпосланника от США.

Президент Колумбии Густаво Петро в начале октября сообщил, что правительство и АНО договорились возобновить диалог о мире. Первый раунд переговоров стартовал 21 ноября в столице Венесуэлы.