Мехрибан Алиева выразила соболезнования турецкому народу

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

В публикации говорится:

«С чувством печали и сожаления восприняла известия о человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Эгейском регионе Турции сильного землетрясения. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Наше братство вечно и нерушимо! Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!»