Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Шушу

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram видеокадрами из поездки в город Шуша.

В публикации говорится:

«Дорогие сестры и братья!

Сегодня — в день «Торпаг чершенбеси» мы вновь посетили наш родной город Шуша. С большим удовольствием делюсь с вами кадрами нашей поездки. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Пусть Всевышний бережет вас и ваших родных!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN».