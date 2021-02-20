Медведчук прокомментировал санкции, введённые против него Совбезом Украины

Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук прокомментировал санкции, которые в отношении него и его супруги ввел Совбез Украины.

В заявлении политика, опубликованном на сайте  партии, говорится, что введенные ограничения являются незаконными и могут применяться только по решению суда.

«Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – считает Медведчук.

Политик заявил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия украинских властей, направленные против оппозиции, требуют осуждения со стороны всех государств, выступающих за права человека (aif.ru)

| 2021-02-20T14:13:57+04:00 20 февраля 2021, 14:57|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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