Медведчук прокомментировал санкции, введённые против него Совбезом Украины

Лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь», депутат Рады Виктор Медведчук прокомментировал санкции, которые в отношении него и его супруги ввел Совбез Украины.

В заявлении политика, опубликованном на сайте партии, говорится, что введенные ограничения являются незаконными и могут применяться только по решению суда.

«Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – считает Медведчук.

По его мнению, власть во главе с президентом страны Владимиром Зеленским «показала свое истинное лицо».

Политик заявил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия украинских властей, направленные против оппозиции, требуют осуждения со стороны всех государств, выступающих за права человека (aif.ru)