Медкомиссия по расследованию смерти Марадоны опубликовала свои выводы

Опубликованы неофициальные результаты медкомиссии по расследованию смерти легендарного игрока сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Врачи подтвердили, что причиной смерти Марадоны была ранее существовавшая болезнь сердца. Футболист умер 25 ноября между 04:00 и 06:00, во время сна. Выяснилось, что медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста, пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя его тело уже было холодным. Смерть Марадоны констатировали в 13:15. Отметим, что одна из медсестер заявляла, что Диего просыпался и вставал утром.

Расследование продолжается, в данный момент под следствием находятся пять врачей, которые обвиняются в халатности. Один из них — лечащий врач Марадоны — также обвиняется в подделке подписи футболиста на важных документах.