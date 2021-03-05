Медики обнаружили побочный эффект у вакцины Moderna

Американские медики выявили побочный эффект у вакцины от коронавируса, которую разработала компания Moderna. Они установили, что препарат может вызывать кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней после первой прививки. Исследование врачей было опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», — сказано в исследовании.

Там также говорится, что высыпания возникают в среднем на восьмой день после введения первой дозы вакцины Moderna, всего реакция появлялась в диапазоне от четырех до 11 дней.(Газета.Ru)