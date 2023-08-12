Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в очередной раз обратилось к населению в связи с правилами безопасности на пляжах.

Как сообщает # со ссылкой на министерство, несмотря на просветительскую работу, проводимую МЧС, отдельные граждане не следуют правилам безопасности во время морского отдыха, что в конечном итоге может приводить к трагическим последствиям.

МЧС еще раз напоминает, что во время отдыха на пляжах запрещается:

— купаться на неконтролируемых территориях;

— заплывать за буйки;

— плавать в море в ветреную погоду;

— ночевать на пляже;

— входить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

— делать резкие движения в воде;

— рыбачить на пляже;

— плавать на катерах или лодках (за исключением спасательной техники).

В министерстве подчеркнули, что дети на пляже должны быть под постоянным присмотром. Гражданам необходимо неукоснительно следовать указаниям предупреждающих знаков и табличек, призывам и требованиям спасателей, запрещено находиться длительное время под палящим солнцем, входить в воду после наступления темноты.