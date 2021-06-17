Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

«По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с 18 июня по утренние часы 19 июня на территории страны, в частности в Баку и на Абшеронском полуострове, ожидается сильный ветер.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с просьбой быть осторожными и строго соблюдать соответствующие правила безопасности, чтобы избежать опасностей, которые могут быть вызваны сильным ветром.

В частности, учитывая, что в этот сезон люди ходят на пляжи для отдыха, напоминаем, что в сильно ветреную погоду заходить в море опасно.

Помните: равнодушие к правилам — угроза нашей жизни! В случае опасности звоните на номер 112».