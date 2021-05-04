МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями.

В поступившем в Report из МЧС обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с утра 5 мая, на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, сильный ветер.

В связи с ожидаемыми погодными условиями Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с просьбой в целях безопасности не выходить на улицу при сильном ветре без острой необходимости.

Вместе с тем, в случае сильного ветра на улице, рекомендуется избегать строений легкой конструкции и временных построек, рекламных стендов, а также не стоять под столбами линий электропередач и проводами, высокими деревьями. Осторожно передвигаясь, постарайтесь укрыться в подвале ближайшего здания или в прочном здании.

Кроме того, с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре, особенно на открытом воздухе, рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: Игнорирование правил представляет угрозу для здоровья!