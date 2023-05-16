Килиан Мбаппе пожалел о том, что не перешел из «ПСЖ» в «Реал Мадрид».

Такое мнение озвучил журналист The Athletic Марио Кортегана, отвечающий за связанные с «Реалом» темы.

«Мбаппе пожалел, что остался в «ПСЖ», потому что чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб.

Он хочет однажды сыграть в «Реале». «Мадрид» всегда поддерживал отношения с окружением футболиста.

Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей.

Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит «ПСЖ» по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет», – сказал журналист, ранее работавший в As, Goal и Marca. (sports.ru)