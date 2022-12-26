Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы руководство клуба продало бразильского нападающего Неймара. От этом сообщает издание OK Diario. Стоит отметить, что в клубе как раз планировали разгрузить зарплатную ведомость и уход латиноамериканца не кажется удивительным в данной ситуации.

23-летний француз поставил три условия боссам клуба. Если они откажутся их выполнять, то игрок готов покинуть команду в качестве свободного агента.

Помимо продажи Неймара Мбаппе требует пригласить в команду английского нападающего Гарри Кейна, а также назначить главным тренером Зинедина Зидана начиная с сезона 2023/24.

Этим летом Мбаппе уже был близок от ухода из «ПСЖ». В качестве главного претендента на него назывался мадридский «Реал». Однако, в мае форвард подписал новый контракт с командой, который рассчитан до 2025 года.