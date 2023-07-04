Журналист Франсуа Галлардо сообщил в своем Twitter о том, что мадридский «Реал» выкупил у парижского «ПСЖ» права на нападающего Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб заплатил €224 млн за форварда. Также парижане смогут получить еще €56 млн в качестве бонусов.

Как ранее утверждала Marca, мать игрока уже сообщила руководству «ПСЖ», что тот не собирается продлевать контракт с клубом. Соглашение между клубом и игроком истекает по окончании сезона-2023/24.

Издание Le Parisien 26 июня сообщило, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что у клуба пока есть шансы уговорить игрока подписать соглашение. Напомним, контракт Мбаппе истекает летом следующего года. Футболист продлил его в прошлое межсезонье, несмотря на возможность перейти в мадридский «Реал».

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Мбаппе стал лучшим бомбардиром, забив 29 мячей.