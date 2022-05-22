В одном из главных трансферных сериалов года развязка: «ПСЖ» официально объявил, что Килиан Мбаппе остается в команде. Новый контракт – до 2025-го.

На последнем этапе у француза были идентичные с финансовой точки зрения предложения от парижан и «Реала», игрок сам выбирал, какого продолжения карьеры хочет – и остался в Париже.

По данным BBC, Килиан будет зарабатывать 40 млн евро за сезон. Кроме того, за сам факт подписания Мбаппе получит от 150 до 200 млн.

Eurosport говорил вообще о космических 100 млн евро зарплаты и 300 млн подписного бонуса. В том числе вокруг этих данных свою атаку на «ПСЖ» (о ней ниже) строит глава Ла Лиги Хавьер Тебас, который рассчитывал видеть француза в «Реале».

«Я убежден, что могу продолжать расти здесь, в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне», – самая содержательная цитата Килиана из официального объявления.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи назвал подписание исключительным моментом и отличной новостью для болельщиков со всего мира: «Продлив контракт, Килиан станет основой будущего нашего клуба как на поле, так и за его пределами».

Стали также известны детали диалога между Килианом Мбаппе и Флорентино Пересом.

Согласно заявлениям журналиста Хосепа Педрероля в эфире El Chiringuito, нападающий «ПСЖ» отправил президенту «Реала» сообщение следующего содержания:

«Мистер Флорентино Перес, уведомляю вас о том, что я принял решение остаться в «ПСЖ». Я хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность играть за «Реал» – клуб, за который я болею с детства. Надеюсь, вы поймете мое решение. Удачи в финале Лиги чемпионов».

Как утверждается, руководитель «Реала» дал французу следующий ответ: «Мне жаль, что все так сложилось в последние дни. Они разбили мечту, которая была у тебя с детства. Желаю тебе всего наилучшего».(sports.ru)