Мбаппе не собирается форсировать трансфер из «ПСЖ» летом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается главной целью «Реала» на лето 2021 года.

Сам французский форвард не намерен форсировать трансфер из парижского клуба, сообщает As со ссылкой на L’Équipe.

Финансовые последствия пандемии коронавируса убедили Мбаппе, контракт которого действует до 2022 года, не настаивать на трансфере этим летом. Он решил остаться в «ПСЖ» еще на сезон.

«Реал» хочет подписать француза в 2021 году, но мадридский клуб почти исключил возможность заключения сделки в 2020 году.

Отмечается, что отношения Мбаппе и «ПСЖ» остаются напряженными. Он может продлить контракт, если в нем будет пункт, позволяющий ему уйти в «Реал» – или другой крупный клуб – за разумную плату. (sports.ru)