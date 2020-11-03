Матч Лиги Европы может быть перенесен из-за теракта в Вене

Футбольный клуб «Рапид» обратился к своим болельщикам на официальной странице в Twitter после террористического акта в Вене.

Клуб призвал болельщиков оставаться дома.

«Мы надеемся, что вы все в безопасности! То, что происходит в нашем прекрасном городе, неописуемо. Сохраняйте спокойствие и берегите себя!» — написано в обращении.

Напомним, что 2 ноября, в Вене группа террористов устроила стрельбу у синагоги. Полиция сообщила о двух случаях смерти. Более 15 человек были ранены.

Матч Лиги Европы УЕФА «Рапид» — «Дандолк», который должен был состояться 5 ноября в Вене, может быть перенесен.(Газета.Ru)